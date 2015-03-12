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سرقة مركز شباب الشيخ هارون بأسوان وتحطيم نوافذه

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سرقة مركز شباب الشيخ هارون بأسوان وتحطيم نوافذه سرقة مركز شباب الشيخ هارون بأسوان وتحطيم نوافذه
فوجئ العاملون بمركز شباب الشيخ هارون بمدينة أسوان، صباح اليوم، الخميس، بقيام لصوص بتحطيم نوافذ وأبواب المركز وسرقة ما بداخله.

وأكد حسن محمد حسن، مدير مركز شباب الشيخ هارون، أنه فوجئ باقتحام مجهولين للمركز وكسروا عددًا من الأبواب والنوافذ واستولوا على مبلغ مالى قدره 300 جنيه، بالإضافة إلى عدد من الكؤوس والميداليات وملابس الكاراتيه والقفازات، والتى تقدر قيمتها بنحو 3 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه حرر محضر بواقعة السرقة حمل رقم 4 أحوال لسنة 2015.

وأشار مدير مركز الشباب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تلقى شكاوى من الأهالى المحيطين بالمركز تفيد بأن مدمنى المخدرات يستغلون رحيل الموظفين فى ساعات متأخرة من الليل ويمارسون طقوس الادمان من حقن الماكس والترامادول، موضحًا أنهم يدخلون عن طريق القفز من سور المركز الهابط والمتكسر فى بعض أجزائه، لافتًا إلى أنه يضطر يوميًا لجمع مخلفات الإدمان بمساعدة زملائه لإلقائها خارج المركز خوفًا من إصابة اللاعبين أثناء ممارسة الرياضة.

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مصر 365