ضبط صاحب مخبز لبيعه الخبز فى السوق السوداء بدمنهور

شنت مباحث التموين حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وأسفرت عن ضبط صاحب مخبز مدعم خلف مسجد الهداية بمدينة دمنهور لقيامه بالتصرف فى حصة الخبز البلدى المدعم المخصصة للمواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والذين لا يوجد معهم البطاقات الخاصة بهم وبحوزتهم خطابات من مكاتب التموين للصرف بها بعدد الأرغفة الخاصة لكل منهم.

كما يتلاعب فى صرف تلك الأعداد عن طريق البطاقة الذهبية وتدوين أعداد أكثر من المنصرف الفعلى وبيع الخبز بالسوق السوداء وإعادة صرف ثمنه مرة أخرى عن طريق البطاقة الذهبية، وبمجرد تلك الخطابات من الفترة 1/3/2015 حتى 9/3/2015 تبين أن الأرغفة المدونة عن تلك الفترة عدد (8900) رغيف وأن المنصرف الفعلى عدد (7020) رغيفًا وعليه يكون المذكور قام بالتصرف فى عدد (1880) رغيفًا بلديًا مدعمًا، وجار تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة دمنهور.