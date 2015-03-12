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ضبط 6640 لتر وقود و193 كيلو لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف

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ضبط 6640 لتر وقود و193 كيلو لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف ضبط 6640 لتر وقود و193 كيلو لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية ببنى سويف
تمكنت مباحث تموين بنى سويف خلال حملة شنتها اليوم بالتنسيق مع مركز شرطة الواسطى من ضبط 6640 لتر بنزين وسولار مدعم، بالإضافة إلى 93 1 كيلو لحوم مفرومه وكبده مجهولة المصدر بمدينة الواسطى شمال المحافظه تحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

استوقفت الحملة سيارة على الطريق الزراعى القاهرة اسيوط وتبين انها محمله ب 6 آلاف لتر بنزين وعثر أيضاً على 100 لتر سولار داخل محل لإصلاح الدراجات البخاريه أسفل الكوبرى العلوى بمدخل مدينة الواسطى , و 540 لتر سولار لدى تاجر يقيم شارع طراد النيل بالإضافه إلى 140 كيلو لحوم، 28 كيلو لحم مفروم، و25 كيلو كبده مجهوله الهويه و مذبوحة خارج المجازر الرسمية.

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مصر 365