رجال أمن بمطار الأبرق الليبى يمنعون «الثني» من ركوب طائرته

قال مسؤولون إن رجال أمن محتجين في مطار الأبرق منعوا رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني من ركوب طائرة إلى تونس احتجاجا على وزير الداخلية الذي عينه.

وكان رجال الأمن يطالبون بتعيين مرشح من الجنوب بدلا ممن تم تكليفه بالمنصب، وهو من غرب البلاد، وهو ما يبرز الخلافات السياسية والإقليمية التي تعانيها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل أربعة أعوام.

وقال مسؤولون حكوميون وبالمطار إنه كان من المقرر أن يتوجه الثني إلى تونس في وقت متأخر، الأربعاء، لكن رجال أمن في مطار الأبرق بشرق البلاد منعوه من ركوب طائرته. وأضافوا أنه عاد فيما بعد إلى مقره.

وتابع المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم أن رجال الأمن يرفضون تعيين وزير الاقتصاد منير على عصر قائما بأعمال وزير الداخلية.