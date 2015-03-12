أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رجال أمن بمطار الأبرق الليبى يمنعون «الثني» من ركوب طائرته

Google+ Print
رجال أمن بمطار الأبرق الليبى يمنعون «الثني» من ركوب طائرته رجال أمن بمطار الأبرق الليبى يمنعون «الثني» من ركوب طائرته

قال مسؤولون إن رجال أمن محتجين في مطار الأبرق منعوا رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني من ركوب طائرة إلى تونس احتجاجا على وزير الداخلية الذي عينه.

وكان رجال الأمن يطالبون بتعيين مرشح من الجنوب بدلا ممن تم تكليفه بالمنصب، وهو من غرب البلاد، وهو ما يبرز الخلافات السياسية والإقليمية التي تعانيها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل أربعة أعوام.

وقال مسؤولون حكوميون وبالمطار إنه كان من المقرر أن يتوجه الثني إلى تونس في وقت متأخر، الأربعاء، لكن رجال أمن في مطار الأبرق بشرق البلاد منعوه من ركوب طائرته. وأضافوا أنه عاد فيما بعد إلى مقره.

وتابع المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم أن رجال الأمن يرفضون تعيين وزير الاقتصاد منير على عصر قائما بأعمال وزير الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا