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طائرة - لاعب الزمالك: مواجهة الأهلي؟ البطل عليه الفوز أمام الجميع

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طائرة - لاعب الزمالك: مواجهة الأهلي؟ البطل عليه الفوز أمام الجميع طائرة - لاعب الزمالك: مواجهة الأهلي؟ البطل عليه الفوز أمام الجميع

أكد مارتن بلانكو كوستا المحترف الأرجنتيني في صفوف فريق الزمالك للكرة الطائرة أنه لا يخشى مواجهة الأهلي في ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وتصدر الزمالك مجموعته الثانية في بطولة إفريقيا المقامة بتونس، واحتل الأهلي وصافة المجموعة الثالثة بعد خسارته أمام أهلي برج بوعريج 3-0.

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وقال بلانكو لـFilGoal.com من تونس: "واجهنا الأهلي في الدوري ونجحنا في الفوز عليه 3-2، ولا نخشى مواجهته المقبلة".

وأضاف "من أجل أن تصبح بطلا، عليك أن تفوز على كل الفرق التي تواجهها .. سواء كان الأهلي أو غير ذلك".

وتابع "لنرى كيف سيلعب الأهلي غدا".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاب الكاميروني مساء الخميس في ختام مباريات المجموعة ولن تؤثر نتيجة المباراة على موقف الفريق الأبيض من الصدارة.

وعلى ذلك أتم مارتن "نلعب كل مبارياتنا من أجل الفوز .. ولا شيء غير ذلك".

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