بالصور - كيف علقت الصحف الإنجليزية على خروج تشيلسي

سقط تشيلسي، ليودع ثاني فريق إنجليزي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بعد خروج ليفربول من دور المجموعات، ولم يتبق سوى أرسنال الذي سوف يلاقي موناكو، ومانشستر سيتي الذي يواجه برشلونة في إياب دور الـ16 الأسبوع المقبل.

تشيلسي تعادل مع باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 يوم الأربعاء بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق الفرنسي بأفضلية الأهداف خارج الملعب، بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله.

ولكن كيف تفاعلت الصحف الإنجليزية مع سقوط متصدر الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وأحد أبرز المرشحين للتتويج به؟

البداية مع صحيفة "تيليجراف" والتي جاء عنوانها "رصاصة سيلفا" في إشارة إلى الهدف الثاني الذي سجله قائد سان جيرمان تياجو سيلفا، والذي كان سببا رئيسيا في تأهل فريقه لربع النهائي.

وواصلت الصحيفة عنوانها قائلة أن سان جيرمان استطاع سحق حلم تشيلسي في التتويج الأوروبي خلال الموسم الجاري.

وفي عنوان مشابه، قالت صحيفة " ديلي ستار" أن"سيلفا أغرق الزرق"، وواصلت"جوزيه مورينيو يشتكي بعد الهزيمة"وذلك بعد تصريحات المدرب البرتغالي عقب المباراة التي أكد أنه لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه، بالإضافة لقيام لاعبو سان جيرمان بإضاعة الوقت بعد التعادل في الشوط الإضافي الثاني.

أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فجاء عنوانها "جوزيه فقدنا رؤوسنا" وذلك بعدما حقق سان جيرمان المفاجأة واستطاع إقصاء الفريق اللندني رغم خوضه قرابة الـ90 دقيقة منقوصا بسبب طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

بينما جاء عنوان صحيفة "صن" قاسيا على تشيلسي حيث قالت:"مقتل الأزرق" وذلك بعدما نجح سيلفا في تسجيل هدف التأهل قبل نهاية المباراة بست دقائق.

بينما ابتعدت صحيفة "ميرور" عن نتيجة المباراة، حيث جاء عنوانها"قمامة أوروبا" في إشارة للتدخلات العنيفة بين لاعبي الفريقين والاشتباكات الكثيرة بينهما.

ووصلت قائلة أن اللاعبين جعلوا مهمة حكم المباراة في إدارة اللقاء مستحيلة في ظل كثرة عدد الاشتباكات بينهم، ووجود سبعة إنذارات خلال اللقاء بالإضافة إلى حالة طرد مباشر.

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