بلان واثق من مشاركة إبراهيموفيتش في ربع نهائي دوري الأبطال

(إفي): أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بعد تأهل فريقه التاريخي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي، أن لاعبيه قدموا "مباراة ممتازة"، معربا عن ثقته في أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي طرد في لقاء الإياب أمام البلوز "قد يتمكن من اللعب في الدور المقبل".

وقال بلان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أنا سعيد للغاية. لو حللنا مباراتي الذهاب والإياب يمكننا القول إن باريس سان جيرمان استحق التأهل. حيث حاولنا التفوق على تشيلسي".

وتعادل باريس سان جيرمان بهدفين لمثلهما الليلة الماضية أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة شهدت طرد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب النادي الباريسي (ق30)، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأضاف بلان: "اليوم لم نخطط للعب بعشرة لاعبين ولكننا تحلينا بالطموح وقدمنا مباراة جيدة على مستوى الدفاع بشكل خاص".

وأكد: "لقد لعبنا جيدا. ولكننا لم نفعل شيئا استثنائيا أمامنا الكثير: القرعة وربع النهائي. ينتظرنا المزيد من الضغط ولكن الآن نرغب في الاستمتاع بهذا اللقاء".

كما أشار: "باريس سان جيرمان يرغب في أن يكون من أكبر أندية أوروبا وأنا مقتنع بأنه في غضون أعوام هذه المباراة ستكون نقطة تحول في التاريخ الحديث لهذا الفريق".

وبسؤاله عن طرد إبراهيموفيتش بعد تداخله مع البرازيلي أوسكار نيمار، قال بلان إنه لم ير حتى الآن الواقعة، ولكنه أعرب عن ثقته في أن إبراهيموفيتش "سيشارك في ربع النهائي".