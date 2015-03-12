لافيتزي: لا أفضل مواجهة فريق معين في ربع النهائي

(إفي): قال الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إنه شخص طموح ولا يفضل مواجهة فريق بعينه في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، الذي تأهل له فريقه على حساب تشيلسي.

وعقب تعادل باريس سان جيرمان أمس أمام تشيلسي بهدفين لكل منهما في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أشار الأرجنتيني: "لقد كان لقاء صعبا جدا بين فريقين يتمتعان بلاعبين ذوي لياقة بدنية. لحسن الحظ تمكنا من التعادل في نهاية المطاف".

وأبرز اللاعب أهمية تقدير ما قام به الفريق الفرنسي أمس، حيث تأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية رغم النقص العددي في صفوفه بعد أن تم طرد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بسبب تداخله ضد البرازيلي أوسكار لاعب "البلوز".

وأضاف لافيتزي أن دفاع فريقه كان صلبا حيث حال دون قدرة "البلوز" على القيام بهجمات تثمر عن تسجيل هدف لهم.

وحول استدعاء مدرب المنتخب الأرجنتيني خيراردو مارتينو له، أعرب لافيتزي عن سعادته بهذا الأمر "من الرائع دوما العودة إلى المنتخب. إنه لفخر للمرء أن يمثل بلاده.. أنا سعيد جدا بذلك".