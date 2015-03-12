أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن سنة لشقيقين لاتهامهما بسرقة آخرين بالإكراه بسوهاج

Google+ Print
السجن سنة لشقيقين لاتهامهما بسرقة آخرين بالإكراه بسوهاج السجن سنة لشقيقين لاتهامهما بسرقة آخرين بالإكراه بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم رشاد– ك 22 سنة وشقيقه صدام بالسجن سنة واحدة لاتهامهما بسرقة دراجة نارية ومبلغ نقدى من المجنى عليهما أحمد– ع وعلاء– أ. بطريق الإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب، وعماد فتحى ويصا بأمانة سر سيد على بكر، ورمضان حسن.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليهما، بأنهما أثناء سيرهما فى الطريق العام بالدراجة البخارية، شاهدا المتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وقاما باستيقافهما كرها عنهما واستوليا منهما على الدراجة ومبلغ مالى وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365