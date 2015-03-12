السجن سنة لشقيقين لاتهامهما بسرقة آخرين بالإكراه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم رشاد– ك 22 سنة وشقيقه صدام بالسجن سنة واحدة لاتهامهما بسرقة دراجة نارية ومبلغ نقدى من المجنى عليهما أحمد– ع وعلاء– أ. بطريق الإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب، وعماد فتحى ويصا بأمانة سر سيد على بكر، ورمضان حسن.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليهما، بأنهما أثناء سيرهما فى الطريق العام بالدراجة البخارية، شاهدا المتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وقاما باستيقافهما كرها عنهما واستوليا منهما على الدراجة ومبلغ مالى وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.