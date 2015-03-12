محامى مستشفى تبارك: الطفلة ريتاج توفيت بمركز طبى بمنطقة الزيتون

أكد سيد حسيب، المحامى عن مستشقيات تبارك، أن واقعة انتحال محام صفة طبيب وعلاج طفلة بطريق الخطأ أدى إلى وفاتها لم تحدث بمستشفى تبارك بمدينة نصر، وإنما فى مركز طبى خاص بمنطقة الزيتون، مشيرا إلى أن المحامى المحبوس ليس موظفًا بمستشفى تبارك، وإنما موظف بذلك المركز.

على الجانب الآخر، قال والد الطفلة المتوفاة فى أقواله أمام النيابة، إنه توجه فى البداية لمستشفى تبارك، وأبلغوه بعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى لاستقبال حالة الطفلة.

وأضاف والد الطفلة، أن أحد أطباء مستشفى تبارك أبلغوه بوجود مراكز حضانات خاصة، وأرسل معه أحد الممرضين لمركز "بيبى كير" بعد نقل الطفلة بواسطة أسطوانة "أكسجين" ودفع رسوم الأكسجين إلى مستشفى تبارك.

وأكمل أقواله للنيابة، أن ممرض مستشفى تبارك ظل متواجدا معه لحين الإنتهاء من إجراءات إيداع الطفلة بمركز "بيبي كير".

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من أهالى طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين، أفادت بأنها فوجئت بالطفلة تمرض فتوجهوا بها إلى مستشفى تبارك التى حولتهم لمركز خاص بالزيتون، واستقبلهم طبيب يدعى "محمد"، وأبلغهم بضرورة حجز الطفلة داخل المستشفى، ورفض أن ترافقها والدتها، وكانوا على اتصال به للاطمئنان عليها، وبمرور يومين فوجئوا بالطفلة جثة هامدة، والمتهم الذى انتحل صفة الطبيب أبلغهم بوفاتها، واكتشفوا انه ليس طبيبا، وأنه موظف بالمركز، عالج الطفلة على أنه طبيب.

تم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار صاحب المركز.

محامٍ ينتحل صفة طبيب يتسبب فى وفاة طفلة بمستشفى بمدينة نصر