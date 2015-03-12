ضبط إخوانيين لتحريضهما على العنف وحيازتهما منشورات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قياديين من جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها الرائد شريف عبد العال، رئيس مباحث شبراخيت، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف حيث تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، بالإشتراك مع ضباط مباحث شبراخيت، من ضبط كل من "أحمد حسن غزلان" مدرس ومقيم فى لقانة، "محمد عبد الرحمن العشرى" مدرس مقيم فى مستناد، وبحوزتهما منشورات وصور للرئيس المعزول محمد مرسى وشارات رابعة وكتب لقيادات الجماعة، وتبين أنهما مطلوب ضبطهما فى القضية رقم 808 إدارى شبراخيت لسنة 2015 "تحريض على العنف والتظاهر "وتحرر لهما المحضر رقم 1129 إدارى شبراخيت لسنة 2015.