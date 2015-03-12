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القبض على قاتل زوجته فى أبو حماد

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القبض على قاتل زوجته فى أبو حماد القبض على قاتل زوجته فى أبو حماد
شهدت مدينة أبوحماد اليوم الخميس، جريمة قتل غامضة طعن فيها رجل فى العقد الرابع من العمر زوجته بسكين، وفر هاربا إلى مدينة الزقازيق، حيث تم ضبطه والسلاح المستخدم وإحالته إلى النيابة.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز أبوحماد، أفاد فيه بأن أهالى قرية الأسدية اتهموا محمد.ا. ح 40 سنة بقتل زوجته "عزة م.ا" بسكين وفر هاربا إلى الزقازيق.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب "على عرفة الفقى" معاون مباحث مركز أبوحماد من ضبط المتهم أثناء اختبائه بالزقازيق، كما ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل زوجته دون أسباب واضحة.

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مصر 365