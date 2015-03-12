القبض على عصابة "انصاف" بـ 137 قطعة حشيش فى دمنهور

البحيرة ـ جمال أبو الفضل وناصرجودة

ألقى ضباط مباحث قسم دمنهور برئاسة المقدم محمد البسيونى وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 137 قطعة حشيش بقصد الإتجار.

>كانت معلومات وردت للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث تفيد باتجار " أنصاف. ا. م " - مقيمه أبو عبدالله دائرة قسم دمنهور - فى المواد المخدرة .

>تشكل فريق بحث - قاده العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور ومعاونيه النقباء أحمد سلامة ومحمد عطا الله وأحمد شرف - داهم منزل المتهمة وضبطوها وبصحبتها كل من " محمد م ع " عاطل سبق إتهامة فى العديد من القضايا المماثلة و " صفاء .س. م " وبحوزتهم 137 قطعة حشيش تزن قرابة 300 جرام وسكين .

>تحرر للقبوض عليهم المحضر رقم 4106 جنايات قسم دمنهور لسنة 2015 وقرر رامى عبد المقصود وكيل النائب العام حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات باشراف إيهاب أبو عيطة رئيس نيابات دمنهور الكلية والمستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });