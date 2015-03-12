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هل تلقى زينة مصير دينا الشربيني وتمنع من التمثيل؟

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هل تلقى زينة مصير دينا الشربيني وتمنع من التمثيل؟ هل تلقى زينة مصير دينا الشربيني وتمنع من التمثيل؟

الخميس 12-03-2015 16:10

بعد التقرير المبدئي الذي أصدرته نيابة محكمة الأسرة والذي قضى ببراءة الممثل أحمد عز من قضية نسب طفلي زينة إليه، تحدثت مصادر عن أن هذا الحكم قد يصبح نهائياً، عندها ماذا سيكون مصير زينة؟
هل ستمنع من التمثيل على غرار الممثلة دينا الشربيني التي منعت من مزاولة المهنة بعد قضية المخدرات التي سجنت فيها؟
سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية محمد أبو داوود قال لـ"سيدتي نت" إن الحكم حتى الآن مبدئياً ولا تستطيع النقابة التعامل معه، وأكد أنه حتى لو صدر الحكم النهائي وقرأه أعضاء النقابة في الصحف أيضاً، لن يتم التعامل معه وسينتظرون إصدار صورة من الحكم من المحكمة يوضح الحكم النهائي، ومن هنا تبدأ النقابة في اتخاذ خطوات تنفيذية وسيتم عندها الحديث في الأمر، أما الآن فلا تزال القضية في أيدي القضاء المصري.

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سيدتي