وفاة المخرج الأمريكي ريتشارد غلاتزر عن 63 عاماً

توفي المخرج الأمريكي Richard Glatzer بعد معاناة مع مرض التصلب العضلي الجانبي، عن عمر ناهز الـ63 عاماً.

Richard شارك في إخراج فيلم Still Alice، الحاصل على جائزة أوسكار، عبر تطبيق على جهاز الـ" iPad" فقط مستخدماً إصبعاً واحداً فقط بسبب مرضه.

وقد توفي Richard بعد مرور أقل من 3 أسابيع على حصول النجمة الأميركية Julianne Moore، على جائزة أوسكار أفضل ممثلة، عن دورها في الفيلم.

لكن المخرج ، لم يتمكن من حضور الأوسكار بسبب مرضه، حيث تم نقله إلى إحدى مستشفيات لوس أنجلوس التنفسي قبل الحفل بيومين، لكنه حرص على مشاهدته عبر شاشة التلفزيون.

يذكر ان Richard Glatzer حاصل على دكتوراة في اللغة الإنكليزية من جامعة " University of Virginia".