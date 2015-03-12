نجمات أمّهات لأوّل مرّة في عيد الأم

شهد هذا العام ولادة العديد من الأطفال الجدد في عائلات المشاهير، وبذلك سيكون لعيد الأمّ هذا السنة طعم خاصّ عند العديد من النجمات، اللّواتي سيختبرن هذا الشعور لأوّل مرّة في، 21 مارس المقبل.

وهذه لائحة بأسماء النجمات اللّواتي هنّ أمهات لأوّل مرّة في عيد الأم عام 2015.

1- Blake Lively: استقبل الثنائي Ryan Reynolds و Blake Lively طفلهما الأوّل، في نيويورك مع بداية العام.

2- أميرة موناكو Charlene: أنجبت الأميرة توأمين في شهر ديسمبر، فأطلقت على الأنثى إسم Gabriella، وعلى الذكر إسم Jacques.

3- Mila: رزق النجمان Mila Kunis و Ashton Kutcher طفلة، أطلقا عليها إسم Wyatt Isabelle Kutcher.

4- Chelsea Clinton: أنجبت Chelsea Clinton، إبنة Bill وHillary Clinton، طفلة من زوجها Marc Mezvinsky، وأطلقا عليها إسم Charlotte Clinton Mezvinsky.

5- Eva Mendes : أنجبت النجمة العالميّة Eva Mendes طفلة من حبيبها النجم Ryan Gosling.

6- Scarlett Johansson: أنجبت النجمة الأمريكيّة Scarlett Johansson طفلة، أطلقت عليها إسم روز، من خطيبها الصحافي الفرنسي Romain Dauriac.

7- Jessica Ennis-Hill: أنجبت النجمة الرياضيّة البريطانيّة Jessica Ennis-Hill طفلها الأوّل Reggie Ennis-Hill من زوجها Andy Hill.

8- Kelly Clarkson: أنجبت النجمة العالميّة Kelly Clarkson طفلتها الأولى من زوجها Brandon Blackstock، وأطلقا عليها إسم River Rose.

9- Ciara: استقبلت الممثلة والراقصة الأمريكيّة Ciara مولودها الأوّل من خطيبها مغنّي الراب "Future".