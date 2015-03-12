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زيارة مفاجئة لأمير قطر إلى تركيا

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زيارة مفاجئة لأمير قطر إلى تركيا زيارة مفاجئة لأمير قطر إلى تركيا
تباحث امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثانى مع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان اليوم الخميس، خلال زيارة لم يعلن عنها من قبل لانقرة، كما اعلن مصدر رئاسى.

واجرى الشيخ تميم محادثات فى جلسة مغلقة مع اردوغان فى القصر الرئاسى الجديد فى انقرة، كما قال المصدر ذاته،من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وهذا اللقاء الذى لم يكن واردا على جدول المواعيد الرسمية لاردوغان، ياتى على خلفية تصعيد التوتر بسبب وجود جهاديين متطرفين من تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا قرب الحدود التركية.

وأصبحت تركيا وقطر وغالبية سكانهما من المسلمين السنة، حليفتين مقربتين منذ اندلاع النزاع السورى والربيع العربي.

ووقف هذان البلدان فى صف واحد سياسيا حيال الازمة فى سوريا ويدعمان حركة حماس الفلسطينية.

وكانت قطر احد ابرز الداعمين لمعارضى نظام الرئيس السورى بشار الاسد وسمحت بان تنظم تظاهرات مناهضة له فى العاصمة القطرية الدوحة.

واتهم البعض دولة قطر الغنية بالغاز فى منطقة الخليج، بدعم الجهاديين، وهو ما نفاه مسؤولون قطريون مرارا. وتشارك قطر فى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين فى تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا والعراق.

وقطعت تركيا علاقاتها مع حليفها السورى سابقا منذ بدء الحرب الاهلية فى هذا البلد فى العام 2011.

ومنح البرلمان التركى العام الماضى حكومة انقرة تفويضا بالتدخل فى سوريا والعراق ضد تنظيم داعش وبان تستقبل على اراضيها قوات اجنبية ستشارك فى عملية عسكرية.

وسيزور المنسق الاميركى للتحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الاسلامية جون الن انقرة هذا الاسبوع لاجراء محادثات مع السلطات التركية بعد زيارة الى ايطاليا، كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية فى بيان.

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مصر 365