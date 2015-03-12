القوات العراقية تقتل 23 إرهابيا من "داعش" فى الأنبار

قتلت القوات العراقية 23 إرهابيا من تنظيم(داعش) الإرهابى اليوم الخميس، بينهم 16 فى الكرمة غربى بغداد، إضافة إلى سبعة انتحاريين كانوا يقودون مركبات مفخخة خلال محاولة فاشلة لاقتحام مقر الفوج الثانى التابع للفرقة الأولى للقوات المسلحة العراقية بالقرب من الجسر اليابانى شرق مدينة الرمادى غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات قتلت من بين الإرهابيين قناصين، ودمرت 12 مقرا لهم فى عمليات شرق الكرمة فى اليوم السابع من عملية "الشهيد نجم السوداني"، وأضافت: أنه تم تأمين ثمانية منازل مفخخة بالعبوات الناسفة والمتفجرات، وتفكيك 185 عبوة ناسفة وتدمير مركبتين مزودة برشاش أحادي، ومدفع مضاد للطائرات، بالإضافة إلى تفجير لغم مضاد للدبابات، وحرق سيارة تحمل إرهابيين، وضبط قاذفة صاروخية، إضافة إلى تطهير الطريق من جسر الرعود باتجاه قرية اللهيب، ونصب سبعة أبراج للمراقبة.

وأشار مصدر أمنى بأن سبعة انتحاريين من داعش قتلوا خلال محاولتهم اقتحام إحدى الوحدات العسكرية شرق مدينة الرمادي.. وقال إن الانتحاريين لم يتمكنوا من الوصول للقوات بمقر الفوج الثانى التابع للفرقة الأولى قرب الجسر الياباني، حيث فجرت القوات المركبات أثناء محاولة الاقتحام، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر فى صفوف قوات الجيش.

وكان طيران التحالف الدولى نفذ 13 غارة جوية على مقار تنظيم داعش وتجمعات مسلحة فى الموصل، التى يسيطرعليها داعش الإرهابية والفلوجة والقائم، وهو ما أسفر عن تدمير مبان وسيارات وقطع مدفعية للتنظيم.

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