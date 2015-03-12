ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مقر حكومى بالصومال إلى ثمانية

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذى شنه مسلحو حركة "الشباب المجاهدين" فى الصومال على مقر للحكومة المحلية فى مدينة بيداوة الواقعة جنوبى الصومال إلى ثمانية أشخاص على الأقل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن مصادر أمنية قولها إن مكتب رئيس الحكومة الصومالية المدعومة دوليا شريف حسن الشيخ عدن كان هو المستهدف من الهجوم إلا أنه لم يصب بأذى.

وبدأ الهجوم بانفجار أمام بوابات المجمع قبل توغل عدد من المسلحين إلى داخل المجمع الحكومي، وقد أعلنت الحركة مسئوليتها عن الهجوم.

>وكانت القوات الإثيوبية قد أخرجت مسلحى حركة "الشباب" الصومالية من بيداوة فى عام 2012، لكن حركة الشباب واصلت تنفيذ هجمات تتخذ أسلوب حرب العصابات فى العاصمة مقديشيو ومناطق أخرى.

يذكر أن مدينة "بيداوة" الواقعة شمال غرب العاصمة "مقديشيو" تعد أحد ابرز معاقل حركة الشباب بين شهر يناير (2009) وفبراير (2012) وذلك فى الوقت الذى استعادة فيه القوات الاثيوبية - التى دخلت الصومال فى نوفمبر عام 2011 والتى انضمت إلى القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم) - المدينة.

>