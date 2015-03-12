منصور هادى يستقبل السفير التركى لدى اليمن

استقبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم "الخميس" بعدن السفير التركى لدى اليمن فضلى تشورمان ، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها فى مختلف المجالات .

وأشاد الرئيس اليمنى بمواقف تركيا الداعمة لإرادة الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية ، مؤكدا أهمية الدور التركى فى الإسهام مع كافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فى دعم العملية السياسية فى اليمن .

ومن جانبه ، أكد السفير التركى على موقف بلاده الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس اليمنى .. مشيرا إلى اهتمام حكومة بلاده بالعملية السياسية ودعمها لكل الخطوات التى اتخذها منصور هادى فى سبيل إخراج اليمن من أزمته الحالية .

وجدد السفير التركى استمرار بلاده فى تقديم الدعم السياسى والاقتصادى لليمن .

>يذكر أن تركيا قد أعلنت غلق سفارتها فى صنعاء فى منتصف شهر فبراير الماضى بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى صنعاء .

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