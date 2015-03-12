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مقتل متظاهرين اثنين برصاص الحوثيين فى البيضاء بوسط اليمن

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مقتل متظاهرين اثنين برصاص الحوثيين فى البيضاء بوسط اليمن مقتل متظاهرين اثنين برصاص الحوثيين فى البيضاء بوسط اليمن
قتل متظاهران واصيب ستة اخرون برصاص الحوثيين الخميس خلال تفريق تظاهرة مناهضة للمسلحين الشيعة فى البيضاء بوسط البلاد، بحسبما افاد ناشطون ومصدر طبى.

وأطلق مسلحون حوثيون الرصاص الحى لتفريق مئات من المحتجين الذين تظاهروا فى شوارع البيضاء احتجاجا على سيطرة الحوثيين على صنعاء، بحسبما افاد فهد الطويل المسؤول فى اللجنة المنظمة للتظاهرة.
>وتحدث مصدر طبى عن مقتل متظاهرين اثنين موضحا ان "ستة اخرين اصيبوا بجروح".

وكانت حصيلة اولى تحدثت عن قتيل واحد لكن متظاهرا اخر توفى متاثرا بجروحه.

ويشهد اليمن سلسلة من التظاهرات المناهضة للحوثيين والمؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادى الذى انتقل الى عدن لممارسة مهامه كرئيس معترف به دوليا لليمن.

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