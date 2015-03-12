أسبوع باريس في يومه الأخير: مستقبل فويتون وماضي ميو ميو وخيال مراد

اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس، لموسم خريف وشتاء 2015-2016 للألبسة الجاهزة، حمل معه الكثير من الإبداع، مثله مثل أيّ يوم آخر من هذا الأسبوع. وقد اختتمت فعاليّاته ثلاث دور أزياء كبيرة، وهي Louis Vuitton، miu miu، وZuhair Murad.

ففي عرض دار Louis Vuitton ذهبنا في رحلة مستقبليّة في عالم التكنولوجيا، وبعد أن مضىت سنة كاملة على استلام Nicolas Ghesquière الإدارة الإبداعيّة للدار، لاحظنا أنّه بات مرتاحاً أكثر مع الدار، مع تقديم أفكار جديدة خرج بها عن إطار السبعينيّات المرتبط به واتّجه أكثر نحو المستقبل، فكان هنالك الكثير من القصّات المستوحاة من الملابس الفضائيّة، كما الألوان المعدنيّة الفضيّة واللامعة، بالإضافة إلى الأكسسوارت الحديديّة. افتتحت المجموعة بمعاطف الفرو الثقيلة والأنيقة، لتأخذ منحى أكثر بساطة مع تقدم التصاميم، وقد كان هنالك تركيز واضح على منطقة الخصر، وإحساس رياضي شبابي أيضاً، رافق التصميمات.

أما مع miu miu، فقد عدنا برحلتين إلى الماضي الأوّل، إلى زمن السبعينيّات بألوانه الصارخة وقصّاته البسيطة التي تمثلت بالتنانير القصيرة مع المعاطف الجلديّة ذات القصّة المستقيمة، والكنزات الصوفية. وأيضاّ إلى فترة الخمسينيّات، من خلال الكشاكش على الياقات والأكمام، ومن خلال الأكسسوارت، وبخاصّة العقود والأقراط الكريستاليّة، ومن خلال تسريحات الشعر والنظارات الشمسيّة ذات الأحجام الكبيرة.

وفي الختام روى Zuhair Murad لنا قصّة خياليّة عن أميرة ثلجيّة، لكن بنسخة مخصّصة للكبار ولعاشقات الموضة، من خلال التصاميم التي قدّمها، والتي بلغت حدّاً كبيراً من الفخامة الممتزجة بالعصريّة. وكالعادة، استعمل مراد أقمشة الدانتيل، الشيفون، الحرير، والأقمشة اللمّاعة، على ألوان بدأت بالأسود، ثم بالأبيض مع بعض البنفسجي، والأزرق الهادئ.

انتهى أسبوع باريس للموضة، وقد حمل معه الكثير من الإبداع، والمجموعات الرائعة، وصيحات الموضة الجديدة. بانتظار أسابيع الموضة المقبلة ، والإبداعات المتجدّدة دوماً.

سيعجبك أيضاً:

أسبوع باريس في يومه السابع: بين التناقضات والمفاجآت!

أسبوع باريس بين غموض Givenchy و بساطة Chloe