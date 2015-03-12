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اكسسوارت أنيقة وعمليّة للرجل في صيف 2015

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اكسسوارت أنيقة وعمليّة للرجل في صيف 2015 اكسسوارت أنيقة وعمليّة للرجل في صيف 2015

الخميس 12-03-2015 18:14

على الرجل تماماً أن يحضّر خزانته وينسّقها في كلّ موسم، تماماً كالمرأة، بحيث يتخلّص من القطع القديمة والبالية، ويستبدلها بقطع حديثة ومواكبة للموضة. وهذا الأمر يشمل الملابس والاكسسوارات أيضاً، في ظلّ تغيّر الموضة المستمرّ. وبما أنّ الرجال في أغلب الأحيان لا يهوون التسوّق والتبضّع، حاولنا ـ من جانبنا ـ أن نساعدهم اليوم باختيارنا أجمل الأحذية والحقائب من منصّات عروض صيف 2015، حتى يُتاح للرجل أن يختار منها ـ وهو في منزله ـ الأنسب بالنسبة إليه.
وما على الرجل ملاحظته هو أن الحقائب والأحذية الجلدية هي الأكثر رواجاً للموسم المقبل، تليها حقائب القماش والأخرى الخفيفة. وأكثر الألوان رواجاً، بالإضافة إلى الأسود والبني، هي الأزرق، والأبيض، والعسلي، والزيتي.
وبالنسبة إلى الأحذية، فإنّ تلك التي تجمع بين القصّات الرسمية والرياضية هي الأكثر رواجاً، كتلك التي رأيناها لدى كلّ من Berluti، وLanvin. ثمّ لدينا أحذية رائجة مستوحاة من التنس، وقد رأيناها لدى كلّ من Raf Simons ، Gucci، وLouis Vuitton. وطبعاً، ولو لم يكن لنا غنى عن الأحذية الرسمية، إلا أنها ستكون من دون ربطات في هذا الموسم. وقد رأيناها لدى كلّ من Prada، Versace، وDolce&Gabbana.
أما بالنسبة إلى حقائب اليد فالأبرز نوعان، تلك الكبيرة والأنيقة والأخرى العملية. الأولى تُحمل باليد وقد رأيناها لدى: Salvatore Ferragamo، Valentino، Vesrace، والأخرى العمليّة التي تُعلّق على الظهر، وقد قدّمها كلّ من Gucci، وBottega Veneta، وغيرها...
ما رأيك بهذه الاكسسورات للموسم المقبل؟ وأيّها التي أعجبتك؟ وأيّ القطع تفكّر في أن تنتقيها؟ شاهد الصور وأخبرنا.

 

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