المعلم: أستعين بالشيوخ؟ أين ذهبوا في تصفيات المونديال

قال حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب إن ما تردد حول استعانته بالشيوخ لقيادة المنتخب للفوز بالبطولات، كان غرضها التشكيك في إنجازاته.

وأضاف شحاتة: "العديد شككوا في بطولاتي مع المنتخب، في 2006 قالوا أننا فزنا بكأس أفريقيا بدعوات الجماهير، راض بهذا المبرر، فلماذا الغضب؟".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "في 2008 و2010 قالوا أنني استعنت ببعض الشيوخ، مقتنع بأن السحر مذكور في القرآن، ولكن لماذا لم يساعدني الشيوخ في التأهل لكأس العالم".

وواصل: "كنت أتمنى قيادة المنتخب نحو التأهل لكأس العالم، لأنه إنجاز شخصي، لم أحققه كلاعب، وكنت أتمنى الوصول إليه مدربا".

وأتم "المعلم": "لقد حققت إنجاز اللعب في كأس العالم ولكن مع منتخب الشباب في 2003".