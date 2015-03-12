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المعلم: أستعين بالشيوخ؟ أين ذهبوا في تصفيات المونديال

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المعلم: أستعين بالشيوخ؟ أين ذهبوا في تصفيات المونديال المعلم: أستعين بالشيوخ؟ أين ذهبوا في تصفيات المونديال

قال حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب إن ما تردد حول استعانته بالشيوخ لقيادة للفوز بالبطولات، كان غرضها التشكيك في إنجازاته.

وأضاف شحاتة: "العديد شككوا في بطولاتي مع المنتخب، في 2006 قالوا أننا فزنا بكأس أفريقيا بدعوات الجماهير، راض بهذا المبرر، فلماذا الغضب؟".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "في 2008 و2010 قالوا أنني استعنت ببعض الشيوخ، مقتنع بأن السحر مذكور في القرآن، ولكن لماذا لم يساعدني الشيوخ في التأهل لكأس العالم".

وواصل: "كنت أتمنى قيادة المنتخب نحو التأهل لكأس العالم، لأنه إنجاز شخصي، لم أحققه كلاعب، وكنت أتمنى الوصول إليه مدربا".

وأتم "المعلم": "لقد حققت إنجاز اللعب في كأس العالم ولكن مع منتخب الشباب في 2003".

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فيديو اليوم السابع

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