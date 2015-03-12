غالي وعاشور جاهزان لمباراة الجيش الرواندي

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن الثنائي حسام غالي وحسام عاشور لاعبي وسط الأهلي أصبحا جاهزين للمشاركة أمام الجيش الرواندي يوم السبت المقبل.

ويستضيف الجيش الرواندي مباراة الذهاب في دور الـ32 مع الأهلي على أن تقام مباراة الإياب بعد 3 أسابيع.

وقال خالد محمود "حسام عاشور حالته تحسنت تدريجيا لكنه لا يزال يعاني من بعض أثار البرد الذي تعرض له في الأيام الماضية لكنه قادر على المشاركة يوم السبت".

من ناحية أخرى قال أحمد أيوب المدرب العام "حسام غالي مشاركته واردة في ضوء الرؤية النهائية لجاريدو المدير الفني، هو تماثل للشفاء تماما من إصابة الرباط الدخلي للركبة.. هو لاعب ذو خبرة وإمكانيات عالية ونسعى للاستفادة منه".