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أزمة في بث لقاء الأهلي والجيش الرواندي

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أزمة في بث لقاء الأهلي والجيش الرواندي أزمة في بث لقاء الأهلي والجيش الرواندي

أصبح مصير إذاعة مباراة الأهلي والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا أمر يمثل لغزا، حيث إنه حتى الآن لم تعلن أي قناة عن فوزها بحقوق بث اللقاء.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الرواندي في الرابع عشر من الشهر الجاري لمواجهته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المعروف أن "بي إن سبورتس" تمتلك حقوق بث البطولة الإفريقية، ولكن ذلك يبدأ من دور المجموعات فقط، حيث أن دوري الـ32 والـ16 يعدان ملكا للأندية.

وتتفاوض بعض القنوات الفضائية المصرية مع إدارة النادي الرواندي من أجل الحصول على حقوق بث المباراة، ولكن حتى الآن لم تفلح أيا منهم في التوصل لاتفاق.

هذا بالإضافة إلى أن ضعف إمكانيات البث الفضائي في رواندا يهدد إمكانية إذاعة المباراة نفسها.

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