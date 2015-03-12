محاضرة فنية للاعبي الأهلي.. وجاريدو حائر بسبب الهجوم

يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو محاضرة للاعبي فريقه مساء غد الجمعة لدراسة فريق الجيش الرواندي الذي يواجهه الشياطين الحمر يوم السبت.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الرواندي في كيجالي بافتتاح مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا بدور الـ32.

وسيعرض الجهاز الفني تسجيلات لفريق الجيش الرواندي على لاعبي الأهلي لدراسة نقاط الضعف والقوة لدى الفريق وتوضيح طريقة اللعب التي سيخوض الأهلي بها المباراة.

من ناحية أخرى مازال الإسباني جاريدو حائرا بين البدء بمهاجم واحد أو إشراك اثنين أساسيين.

واصطحب جاريدو معه 3 مهاجمين هم عماد متعب والنيجيري بيتر إيبيموبوي والإثيوبي صلاح الدين سعيد في ظل إصابة أحمد عبد الظاهر بنزلة برد.