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جمعة يحدد صعوبة مباراة الجيش الرواندي وهدفي الأهلي منها

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جمعة يحدد صعوبة مباراة الجيش الرواندي وهدفي الأهلي منها جمعة يحدد صعوبة مباراة الجيش الرواندي وهدفي الأهلي منها

"مباراة صعبة، ولا يوجد لدينا معلومات كافية عنهم" هكذا تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي.

الأهلي يستعد للقاء الجيش في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الرابع عشر من الشهر الجاري، في أولى مباريات الفريق الإفريقية خلال الموسم الجاري.

وأكد جمعة في تصريحاته أن الجهاز الفني للاهلي شاهد مباراتين مسجلتين للجيش حصلا عليهما من قبل السفارة المصرية في رواندا، ولكن هذا لا يعد كافيا.

وأضاف"بالرغم من صعوبة المباراة، إلا أنه يجب علينا تحقيق نتيجة إيجابية حتى نسهل من مهمتنا في لقاء العودة".

وأتم"كما أن أهمية هذه المباراة تأتي من إننا نرغب في إرسال رسالة لكل منافسنيا أن الأهلي هدفه الوصول للمباراة النهائية".

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فيديو اليوم السابع