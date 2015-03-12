تعرف على أول قائمة للزمالك يختارها فيريرا .. فتحي وسمير خارجها

خرج الثنائي مصطفى فتحي وأحمد سمير لاعبا فريق الزمالك من قائمة النادي الأبيض لمواجهة رايون سبورتس يوم 15 مارس باستاد الجونة.

ويحل رايون سبورتس ضيفا على الزمالك في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية، وضم 21 لاعبا ليس من بينهم الثنائي.

الزمالك سيخوض أول مباراة تحت قيادة جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي.

وانضم عمر جابر لقائمة الفريق التي من بينها ثلاث حراس مرمى، بينما خرج فتحي وسمير لانضمامهما للمنتخب الأوليمبي ووافق فيريرا على ذلك.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمي: أحمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمود جنش

خط الدفاع: عمر جابر - حازم امام - على جبر - محمد كوفى - إسلام جمال - أحمد دويدار - حمادة طلبة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد شعبان - إبراهيم صلاح - طارق حامد - معروف يوسف - أيمن حفنى - أحمد عيد

خط الهجوم: خالد قمر - باسم مرسى - أحمد على -عبدلله سيسيه