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طائرة - الأهلي يخسر ويضرب موعدا مع الزماك في ربع النهائي الإفريقي

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طائرة - الأهلي يخسر ويضرب موعدا مع الزماك في ربع النهائي الإفريقي طائرة - الأهلي يخسر ويضرب موعدا مع الزماك في ربع النهائي الإفريقي

تلقى النادي الأهلي للكرة الطائرة أول خسارة له في بطولة إفريقيا المقامة بتونس، بعدما سقط أمام أهلي برج بوعريرج الجزائري 3-0.

الأهلي كان قد ضمن تأهله من قبل إلى ربع نهائي البطولة بعدما حقق أربع انتصارات متتالية، ليواجه أهلي برج بوعريرج لحسم صدارة المجموعة.

وبعد الخسارة أمام بوعريرج سيواجه الأهلي وصيف المجموعة الثالثة نظيره الزمالك متصدر المجموعة الثانية يوم الجمعة في لقاء ربع نهائي البطولة.

بينما يواجه الترجي التونسي حامل لقب المسابقة نظيره أهلي برج بوعريرج الجزائري في إطار نفس الدور من المسابقة.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة على النحو التالي: 25-20، و25-23، و25-23 على التوالي لصالح الفريق الجزائري.

ويلعب من فرق الأهلي والزمالك وسموحة والثلاثي نجح في التأهل من دور المجموعات.

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