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التحقيق مع مسئولى مصنع بالمحلة ضبط بداخله 12.5 طن أغذية أطفال فاسدة

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التحقيق مع مسئولى مصنع بالمحلة ضبط بداخله 12.5 طن أغذية أطفال فاسدة التحقيق مع مسئولى مصنع بالمحلة ضبط بداخله 12.5 طن أغذية أطفال فاسدة
بدأت مباحث بالغربية فى التحقيق مع مسئولى مصنع بدون ترخيص بعزبة الشرملسى بقرية الهياتم مركز المحلة، وذلك بعد ضبط 12 طنًا ونصف أغذية أطفال مصنوعة من خامات رديئة ورخيصة الثمن ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات قد توفرت للرائد حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام "سعد.ز.س" 48 سنة، تاجر مقيم قرية الهياتم مركز المحلة، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بعزبة الشرملسى بقرية الهياتم مركز المحلة لتصنيع أغذية الأطفال من خامات رديئة ورخيصة الثمن ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها مغشوشة مما يضر بالصحة العامة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة النقيب محمد نصر، الضابط بوحدة مباحث التموين بالمحلة، وتم استهداف المصنع وضبط 408 آلاف كيس أغذية أطفال، بالإضافة إلى ضبط 6 آلاف كرتونة فارغة معدة للتعبئة بإجمالى 12 طنًا ونصف.

وتم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحرر المحضر 8561 جنح مركز المحلة، تم إخطار العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بنتائج الحملة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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