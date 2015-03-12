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النيابة تستدعى رئيس حى الوايلى لسماع أقواله فى سقوط عقار

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النيابة تستدعى رئيس حى الوايلى لسماع أقواله فى سقوط عقار النيابة تستدعى رئيس حى الوايلى لسماع أقواله فى سقوط عقار
استدعت نيابة غرب الكلية، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس حى منطقة الوايلى ومهندس التنظيم، لسماع أقوالهما فى واقعة سقوط عقار راح ضحيته طفل عمره 3 سنوات .

واستمعت النيابة لأقوال مالك العقار فقدم ما يفيد صدرو قرار إزالة للعقار الذى غادره جميع السكان، عدا أسرة الطفل الضحية.

يذكر أن عقار مكون من 5 طوابق انهار أمس وراح ضحيته طفل وترتب على سقوط العقار حريق سيارة ملاكى كانت أمامه، وأثبتت التحقيقات أن المنزل سبق إخلائه من سكانه وبقيت أسرة مكونة من 5 أشخاص، زوجان و3 أطفال، وفى يوم الواقعة خرج الرجل للعمل وخرجت زوجته إلى حضانة ابنتها وعندما عادت فوجئت بالحادث.. وبنقل الطفلين إلى مستشفى الدمرادش العام، فارق أحدهما الحياة.
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مصر 365