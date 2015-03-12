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ضبط 390 عبوة ماء ردياتير ومعطرات سيارات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام

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ضبط 390 عبوة ماء ردياتير ومعطرات سيارات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام ضبط 390 عبوة ماء ردياتير ومعطرات سيارات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل بنقطة مرور هيلانة مركز طنطا محملة بـ390 عبوة "ماء نار وماء ردياتير ومعطرات سيارات" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وتلقى العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتمكنهم من ضبط السيارة رقم 7148ع ج ب (نقل) قيادة "سامح.م" 41 سنة، سائق مقيم قرية بلقينا مركز المحلة اثناء مرورها بنقطة مرور هيلانة مركز طنطا محملة بـ390 عبوة "ماء ردياتير وماء نار ومعطرات سيارات" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وبسؤال قائد السيارة قرر أن المضبوطات ملك "وحيد م.ال" صاحب مصنع ماء ردياتير بقرية بلقينا مركز المحلة. تحرر المحضر 7773 جنح مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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