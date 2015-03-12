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إبطال مفعول عبوة هيكلية بميدان المحطة بمدينة أسيوط

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إبطال مفعول عبوة هيكلية بميدان المحطة بمدينة أسيوط إبطال مفعول عبوة هيكلية بميدان المحطة بمدينة أسيوط
تمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بمحافظة أسيوط منذ قليل من إبطال مفعول عبوة هيكلية، تم العثور عليها بميدان المحطة بوسط مدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جسم غريب بشارع 26 يوليو بميدان المحطة بوسط مدينة أسيوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، وتم التعامل معه بواسطة أجهزة كشف المفرقعات والكلاب البوليسية.

وبالفحص تبين إيجابية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية تحتوى على بارود ومسامير وبعض الأسلاك الكهربائية، وتم إبطال مفعولها وتسيير حركة المرور بالمنطقة.
>وتم تحرير المحضر اللازم.
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مصر 365