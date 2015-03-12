مصدر أمنى: ارتفاع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المضبوطة بطنطا لـ18 إرهابيا

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى، تمكنوا من ضبط 3 عناصر إرهابية جديدة ضمن أعضاء الخلية الإرهابية التى تم ضبطها مؤخرًا بطنطا، بعد اكتشاف 4 كراتين عبوات ناسفة داخل أحد المحلات بشارع أبو الهول أول طنطا، ليرتفع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المقبوض عليهم إلى 18 إرهابيا.

وأكد المصدر، أن المتهمين عثر بحوزتهم على أوراق بمواعيد التفجيرات، وكانوا قد حددوا أيام 7،8،9 مارس الجارى وأطلقوا عليها يوم الفعاليات بناء على تعليمات صدرت لهم من قيادات إخوانية بارزة، إلى جانب تنفيذ عمليات إرهابية يام 13،15 مارس الجارى أول وآخر أيام المؤتمر الاقتصادى فى عدد من المحافظات لإثارة الذعر بين المواطنين.

وتابع المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأن هناك عدة مأموريات للقبض على باقى أعضاء الخلية وعناصر أخرى بأسماء حركية فى عدد من المحافظات المجاورة.