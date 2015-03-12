أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: ارتفاع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المضبوطة بطنطا لـ18 إرهابيا

Google+ Print
مصدر أمنى: ارتفاع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المضبوطة بطنطا لـ18 إرهابيا مصدر أمنى: ارتفاع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المضبوطة بطنطا لـ18 إرهابيا
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى، تمكنوا من ضبط 3 عناصر إرهابية جديدة ضمن أعضاء الخلية الإرهابية التى تم ضبطها مؤخرًا بطنطا، بعد اكتشاف 4 كراتين عبوات ناسفة داخل أحد المحلات بشارع أبو الهول أول طنطا، ليرتفع عدد أعضاء الخلية الإرهابية المقبوض عليهم إلى 18 إرهابيا.

وأكد المصدر، أن المتهمين عثر بحوزتهم على أوراق بمواعيد التفجيرات، وكانوا قد حددوا أيام 7،8،9 مارس الجارى وأطلقوا عليها يوم الفعاليات بناء على تعليمات صدرت لهم من قيادات إخوانية بارزة، إلى جانب تنفيذ عمليات إرهابية يام 13،15 مارس الجارى أول وآخر أيام المؤتمر الاقتصادى فى عدد من المحافظات لإثارة الذعر بين المواطنين.

وتابع المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأن هناك عدة مأموريات للقبض على باقى أعضاء الخلية وعناصر أخرى بأسماء حركية فى عدد من المحافظات المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365