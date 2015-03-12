تجديد حبس ضابط مرور متهم باختلاس إيصالات المخالفات بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس ضابط بالإدارة العامة للمرور 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشاوى مالية، والتزوير فى محررات رسمية، واختلاس إيصالات المخالفات الخاصة بسيارات المواطنين لتسليمها مقابل أموال.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى ياسين، وشريف عمرو، وأمانة سر عربى حسن.

كانت إدارة مرور مدينة نصر اكتشفت اختفاء أرقام عدد من الإيصالات التى تم سحبها من السيارات المخالفة، ودلت التحريات إلى بيع ضابط بالمرور هذه الإيصالات لأصحابها مقابل تقاضيه رشاوى مالية نظير ذلك، وتم إخطار النيابة التى أمرت بضبطه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تجديد حبس ضابط مرور بمدينة نصر متهم باختلاس إيصالات المخالفات وبيعها