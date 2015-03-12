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حبس إخونى أطلق شماريخ بطريق صلاح سالم 15 يوما

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حبس إخونى أطلق شماريخ بطريق صلاح سالم 15 يوما حبس إخونى أطلق شماريخ بطريق صلاح سالم 15 يوما
أمر أحمد عبد العزير وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس إخوانى متهم بإطلاق شماريخ فى طريق صلاح سالم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

كان المتهم، أطلق عدد من الشماريخ فى الهواء أمام حديقة الأزهر بارك، بطريق صلاح سالم ما أدى إلى قطع الطريق، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبحيازته عدد من الشماريخ، وخريطة لمخططات أسبوع ماضى من أعمال الشغب فى مناطق مختلفة.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى أن المتهم ينتمى هو ووالده لجماعة الإخوان الإرهابية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب أعمال عنف وشغب لإثارة الفوضى بالبلاد.

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مصر 365