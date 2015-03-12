ضبط 75 من القيادات الوسطى للإخوان المتهمين في أعمال عنف والتحريض عليه

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قامت بتاريخ 11 مارس الجاري بتنفيذ عدة ضربات أمنية استباقية مُقننة، استهدفت بعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة. والمشاركة في أعمال عدائية والتحريض عليه على مستوى محافظات الجمهورية، مما أسفر عن ضبط عدد 75 من هؤلاء العناصر من بينهم 43 مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالفحص الفني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط عناصر تنظيم الإخوان المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى، فقد توصلت الجهود إلى رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” باسم (العقاب الثورى) تتضمن صور للعديد من العمليات الإرهابية من تفجيرات وحرائق وقطع طرق ارتكبت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة والعاملين بها وإعلان مسئوليتهم عنها، وكذا مشاركات تحريضية لإسقاط نظام الحكم الحالي في البلاد ونشر عبارات تحريضية للقيام بأعمال تخريبية من شأنها تكدير الأمن العام ونشر أسماء وبيانات لضباط الشرطة وبعض الإعلاميين للتحريض على استهدافهم بأعمال عدائية والدعوة لإثارة الفتنة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع الصفحة المشار إليها، وتبين أن القائم على إدارتها المدعو عبد الرحمن.م.أ مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، حيث تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كيسة جهاز كمبيوتر – هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة كما تبين وجود حساب محفوظ على الجهاز وبفحصه تبين احتوائه على منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها وأن مستخدمه يُدير صفحة (العقاب الثوري).

وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صاحب الحساب الذي يدير من خلاله الصفحة المُشار إليها, كما أنه يدير من ذات الحساب عدد (9) صفحات أخرى على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، كما أنه يشارك كمحرر في عدد (10) صفحات، تبين أن أغلبها صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.. فضلاً عن اشتراكه فى عدد (30) من المجموعات الأخرى (Groups) على موقع (فيس بوك) والتي ينتهج أغلبها سياسة التحريض ضد النظام ومؤسسات الدولة والتي كان من أبرزها (هنا رابعة الشرعية- مقهى الإخوان رابعة كيان مش ميدان – تفجير ومتابعة للأحرار- طلاب ضد الانقلاب – الثورة مُستمرة – يسقط يسقط حكم العسكر).

وباستكمال الفحص الفني الخاص بصفحة (العقاب الثوري) تبين تبنيها العديد من عمليات التفجير واستهداف رجال والمنشآت الشرطية والسياحية (الهجوم على نقطة شرطة “قوته” بمركز يوسف الصديق بالفيوم فجر 8 مارس الجاري – حرق بوابة كلية الهندسة بجامعة المنوفية – تفجير عبوات بأقسام أول وثان المنتزه وأول الرمل بالإسكندرية – نسف سيارة معاون مباحث قسم بني سويف – إطلاق الرصاص على نقطة شرطة الرحماينة بالبحيرة – الهجوم على نقطة شرطة الواسطى ببني سويف) وقد أعترف المذكور بانتمائه لجماعة الإخوان منذ عام 2011.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.