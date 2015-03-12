وزير الصحة يكرم أعضاء البعثة الدولية لتقييم الوضع الوبائي لأنفلونزا الطيور بمصر

قام الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، اليوم الخميس، باستقبال وتكريم البعثة الدولية المشتركة التي تزور مصر في الفترة من 8 – 12 مارس الجاري لتقييم إجراءات مكافحة أنفلونزاالطيور بمصر , وتقديم المشورة بشأن التدابير الصحية الأكثر مناسبة وفاعلية في التعامل مع فيروس أنفلونزا الطيور.

يذكر أن الوفد ممثل من عدة منظمات دولية وهي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة صحة الحيوان ومركز التحكم في الأمراض , و يعمل تحت رئاسة الدكتور كجي فوكودا نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية .

وقد جاء في تقرير البعثة أن انتشار الفيروس في مصر يرجع إلى قلة الوعي والعادات الثقافية المرتبطة بتربية الطيور في المنازل وضعف نظم المتابعة والرقابة على دواجن التربية المنزلية , والحاجة الى زيادة وتفعيل التواصل مع أصحاب المزارع لتنمية الوعي لديهم بأهمية وخطورة الموقف , بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والزراعة والمحافظات والقطاع الخاص .

وقد جاءت أهم التوصيات التي قدمتها البعثة بتوسيع الاستثمار في مجالات تحصين الدواجن والاكتشاف المبكر لبؤر العدوي , كذلك الاكتشاف المبكر للإصابة البشرية من قبل مستشفيات ووحدات وزارة الصحة , التواصل والتثقيف الصحي للمواطن لرفع الوعي على اعتبار أن المواطن المصري يدرك الخطورة لكنه بحاجة إلى مرشد من أجل تغيير سلوكه وعاداته المرتبطة بالتعامل مع الطيور الحية والنافقة , كذلك التوسع في ترخيص المزارع التي تعمل بدون ترخيص ليتم تضمينها في خطط مكافحة العدوى والتوعية والتحصين , التوسع في نظام الإشراف والمراقبة على مزارع الدواجن من قبل الطب البيطري , كذلك إلى تطوير نظام الكتروني لعمل قاعدة بيانات ومعلومات .