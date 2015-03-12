ضبط تمثال آثري بحوزة عاطل بمحطة قطارات الأقصر

تمكنت قوات شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر من ضبط قطعة معدنية فرعونية الشكل، عبارة عن تابوت صغير طوله حوالى 32 سم برونزى اللون بداخله تمثال صغير على شكل إنسان بطول حوالى 28 سم ملفوف بقطعة من القماش البيض بحوزة عاطل .

تلقي اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل و المواصلات إخطارا من مأمور قسم محطة السكة الحديد بالأقصر يفيد بتمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 160 ( القاهرة ـ الأقصر ) التى تضم أمين شرطة على حسن حماد ، والعريف حسن أحمد سيد ، من القبض على “محمد.أ” 33 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلى، أثناء دخوله محطة سكك حديد الأقصر وبحوزته كرتونة بداخلها بعض الفاكهة ويوجد أسفلها قطعة معدنية فرعونية الشكل، عبارة عن تابوت صغير طوله حوالى 32 سم برونزى اللون بداخله تمثال صغير على شكل إنسان بطول حوالى 28 سم ملفوف بقطعة من القماش البيض .

حرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.