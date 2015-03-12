21.9 % ارتفاعاً فى عجز الميزان التجاري لشهر ديسمبر 2014

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في بيان صادر عنه اليوم، عن ارتفاع العجز فى الميزان التجاري بنسبة 121.9% ليبلغ 21.88 مليار جنيه خلال ديسمبر2014 مقابل 17.96 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2013 .

و أكد البيان إن العجز فى الميزان التجارى نتيجة لارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9.6 % لتبلغ 38.20 مليار جنيه خلال ديسمبر 2014 مقابل 34.86 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2013 ، و أهم السلع التـى ارتفعـت وارداتها (منتجــات البترول( بوتاجاز – سـولار ) بنسبة 154.7% ، سيـارات ركــوب بنسبة 126.8% ،اللحوم بنسبة 38.7 % ، مواد كيماوية عضوية و غير عضوية بنسبة 19.6 % ، أدوية و محضرات صيدلة بنسبة 9.8 % ) .

و أظهرت بيانات الجهاز تراجعاً فى قيمة صادرات بعض السلع بانخفاض قدره 3.5 % لتبلغ 16.32 مليار جنيه خلال ديسمبر 2014 مقابل 16.90 مليار جنيه لنفس الشهر عام 2013 أهمها (منتجات البترول(بولى إيثلين – الغاز الطبيعـى ) بنسبة 29.1 % ، الأدوية و محضرات صيدلة 16.8 % ، منتجات الألبان 12.1 % ، الملابس الجاهزة بنسبة 2.4 %سجاد وكليم بنسبة 0.3 %).

و أشارت بيانات الجهاز إلى تحسن فى قيمة الصادرات لبعض السلع وهى (عجائن و محضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.8 % ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17.4 % ، أسمدة بنسبة 8.7 % ، البترول الخام بنسبة 6.2 % ، برتقال طازج بنسبة 3.5 % ) .

كما أوضحت بيانات الجهاز انخفاض قيمة واردات بعض السلع أهمها (البترول الخام بنسبة 69.8 % ، القمح بنسبة 44.5 % ، ذرة بنسبة 28.0 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 17.5 % ،لدائن بأشكالها الأولية 3.9 % ) .