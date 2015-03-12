بالصور.. وكيل الأزهر ومحافظ سوهاج يشهدان احتفال تكريم الطلاب المتفوقين‎

شهد فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية بتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 2014/2015.

وفي بداية الاحتفال أكد الدكتور عباس شومان أن محافظة سوهاج بدأت تشهد تغير جوهري كبير نتيجة ارتفاع نسبة التعليم وتعاون أبناء المحافظة ، وخير دليل على ذلك ما يتم على أرض الواقع من مصالحات بين العائلات التي بدأت تلفظ عادة الثأر والتى لم نكن نرى مثلها فى صغرنا.

كما أكد أنه من أهم اللحظات التي يعتز بها الانسان هي لحظات التكريم وخاصة تلك التي تكون في سن الصغر ، مطالبا جميع مؤسسات الدولة وعلماء الأزهر على ضرورة العمل لحماية النشء من أي أفكار تحيد به عن طريق الصواب إلى أفكار تحاول هدم قيم المجتمع.

وشدد على أن الأزهر يدرك جيدا التحديات التي تواجهها مصر وشبابها ،ومن الخطأ الشديد أن تعمل أي مؤسسة في الدولة منفردة دون تعاون ،فالمرحلة بالغة التعقيد والتحديات كثيرة والوقت ضيق والأعداء يستهدفون ديننا ووحدتنا الوطنية ، مؤكدا على أننا نعمل جاهدين على تحصين الشباب من الأفكار الهدامة.

ووجه النصح للطلاب بالالتفاف حول المعلمين والثقة بهم وعدم الاستماع للأفكار الهدامة والغريبة التي تحض على الفوضى ،وسلوك طرق ذقنا مرارة سير من سار فيها ، مشيرا إلى أن هذا التخريب والعبث والإجرام الذي يقع في شوارعنا ويستهدف جنودنا والمارة في الطريق عمل لا يقبله دين ولا شرع ولا تقره الأعراف الإنسانية السليمة ولا دليل أو مبررلها.

وحذر الطلاب من الانسياق وراء تلك الدعوات المضلة ،فالوطن ملك لكم إذا خرب لن تجدوا مستقبلا أو عملا ، وإذا ساهمتم في استقراره فالمستقبل لكم ،التفوا حول علماء الأزهر واسألوا اي سؤال وستجدو الإجابة لكل ما تريدون.

كما أكد على أن مناهج الأزهر بريئة من العنف والتشدد رغم المحاولات المستميتة من أعداء الأزهر الصاقها بمناهجه ، فالجميع يعرف أن هذه الأكاذيب لا تنطوي على احد ، مؤكدا أن الأزهر سيظل رائدا وقائدا للوسطية والاعتدال ،موضحا أن لجان اصلاح التعليم انهت تطوير المناهج وفق متطلبات العصر وسترونها في أيد الطلاب من العام المقبل.

وقال شومان إن هناك تنسيق كامل بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم ،وقد انتهينا من تعديل المناهج الدينية وهناك لجان مشتركة من جامعة الأزهر وقطاع المعاهد لصياغة المناهج المحدثة وستكون المناهج الدينية الجديدة في يد طلاب التربية والتعليم من العام المقبل ،كما نعمل على تعديل المناهج الثقافية وتحديد المعايير الثابتة للدراسة والتحويل بين الأزهر والتربية والعليم.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه يعتبر شباب وخريجي الأزهر من أهم ركائز المسقبل في مصر ، محملا علماء الأزهر رسالة قال فيها “إن مصر تواجه تحديات كبرى والأزهر يمثل أهم محور في هذه التحديات لرسالته التنويرية التي غابت عنا فترات عانينا فيها كثيرا فيجب علينا جميعا أن نعتز بالأزهر وعلماء الأزهر وأن نعيد لرسالته مكانتها ”

وطالب عبدالمنعم العلماء بتيسير الخطاب على المواطنين والنزول لكافة الأماكن والتجمعات لحمايتهم من الفتن والتطرف ،مؤكدا أننا جميعا نثق في قدرة الأزهر ولن يستطيع أحد تشويه رسالته .

وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إن الأزهر سيظل محافظا على منهج الوسطية و الاعتدال من خلال تحفيظ القرآن الكريم لطلابه وتدريسه للعلوم الشرعية والعربية ، موجها النصح للطلاب بمواصلة مسيرة التفوق لأن مصر لن تتقدم إلا بالعلم ،مؤكدا أن الطالب المتفوق مصدر فخر لأهله ووطنه .

كما حضر الاحتفال أيضاً وكيل وزراة التربية والتعليم بسوهاج، عبد العزيز عطية .