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محافظ المنوفية يقرر نقل مسئولي النظافة والإنارة بحي غرب شبين الكوم وإغلاق مخبز

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محافظ المنوفية يقرر نقل مسئولي النظافة والإنارة بحي غرب شبين الكوم وإغلاق مخبز محافظ المنوفية يقرر نقل مسئولي النظافة والإنارة بحي غرب شبين الكوم وإغلاق مخبز

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، غلق مخبز عبده داغر بشبين الكوم، شهرا لانتاجه الخبز قبل المواعيد المقررة وقيامه بتسريبه عبر «التريسكلات» للسوق السوداء بدون «كارتة»، جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلية فجر اليوم الخميس.

وقرر المحافظ نقل مسئول تحسين البيئة بحي غرب شبين الكوم للوحدة المحلية بأشمون ونقل رئيس الإنارة بالحي للوحدة المحلية بتلا نظرًا لتردي حالة النظافة والإنارة بالحي وسابق مجازاة المحافظ لهما دون جدوي .

وشدد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى حق المواطن، مشيرًا إلى أنه سيتابع هذه الجولات المفاجئة للوقوف علي حقيقة العمل بكل قطاع ولن يتواني في محاسبة المقصرين.

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