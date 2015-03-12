بالصور.. تدشين أول ائتلاف شبابي ضد الإرهاب بالإسماعيلية

دشن نشطاء وقوى سياسية وشبابية أول ائتلاف ضد الإرهاب بمحافظة الإسماعيلية، في حفل كبير بحضور شخصيات سياسية وعامة بمقر مكتبة مصر العامة.

وقال سمير صبرى المنسق العام، أن الائتلاف الجديد لا ينتمى لأى تيار أو حزب سياسي ولكنه ائتلاف نابع من إرادة شعبية حقيقية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهابي الذى يستبيح أرواح الناس.

وأوضح أن أهم أهداف الائتلاف هو مشاركة الأزهر والكنيسة فى المواجهة والحرب ضد الإرهاب من خلال الفكر والرد على الدعاوى الباطلة التى يستند لها أعداء الدين والوطن فى الترويج لأفكارهم باستباحة دماء الأبرياء.

وقال أن التحرك الميدانى لأعضاء الائتلاف فى المدارس ومراكز الشباب هو المحور الرئيسي فى الحرب على الارهاب بالتنسيق مع رجال الأمن وترسيخ فكرة أن الحرب على الإرهاب هى مسئولية المواطن والأمن.