اللجنة العليا للصرف الصحي بالمنوفية تبحث إنهاء عدد من المشروعات



> اجتمعت اللجنة العليا لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة اللواء اسامة فرج وكيل أول الوزارة و سكرتير عام محافظة المنوفية وبحضور وكيل وزارة الصحة ومدير الطب الوقائي ومهندس الادارة العامة لري المنوفية ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب ومدير عام بقطاع الكهرباء ومدير ادارة المشروعات بالكهرباء و رؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة ورئيس منظومة النظافة بالمحافظة.

وقام السكرتير العام بمتابعة أعمال محطات معالجة الحديد والمنجنيز بمراكز المحافظة، وتبين ان محطة صفط جدام ومحطة طوخ دلكة بمركز تلا ومحطة صنصفط بمركز منوف ومحطة اصطبارى ومحطة بخاتى ومحطة الراهب بمركز شبين الكوم ومحطة طليا ومحطة البيضا ومحطة شعشاع ومحطة سنتريس ومحطة سمادون ومحطة شنشور بمركز اشمون محطات منتهية وجاهزة للتسليم وجارى تجارب التشغيل بها.

وأشار إلى ان محطة زناره بمركز تلا ومحطة فيشا الكبرى بمركز منوف ومحطة ميت بره ومحطة منشأه ابو ذكرى ومحطة مصطاى ومحطة ام خنان بمركز قويسنا ومحطة جريس بمركز اشمون جارى العمل بهم لتسليمهم في المواعيد المحدد للنهو وتمت الافادة بأنه تم ازالة اسباب التلوث بمحطة طوخ طنبشا ببركة السبع ، وان محطات فيشا وكمشوش وسنجرج وطليا 2 وطبلوها للصرف الصحي سيتم تسليم المرحلة الاولى منها فى 30 يونية 2015 والمرحلة الثانية تسلم فى 30 ديسمبر 2015.

وشدد أسامة على انهاء جميع المحطات المتبيقية وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ و تحرير خطاب الى رئيس الهيئة القومية بأن هناك محطات متوقفة على تركيب الطلمبات الربوة وطلب سرعة انتهاء التنفيذ منها وتسليمها في مواعيدها.

وطالب السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن بتقديم مذكرة بالمحطات التي تم رفضها من الصحة سواء خارج او داخل الحيز العمراني والاتفاق مع الصحة على الحيز العمراني المعتمد مع استثناء وجود بعض المنازل القليلة المخالفة مع موقع المحطة على انها لا تمثل مشكلة للرفض وذلك لتحقيق الصالح العام لتنفيذ محطات الرفع.