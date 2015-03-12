الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحو الى غائم جزئيا أحيانا وتكون الرياح معتدلة بوجه عام على اليابس ونشطة السرعة فوق البحر نهارا وتخف سرعة الرياح تدريجيا خلال المساء والليل وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة الغربية.

الرياح .. شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة فوق اليابس نهارا& 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر نهارا وتقل الى 20 - 30 كم/ساعة خلال المساء والليل وتصبح جنوبية شرقية الى جنوبية / 10 - 20 كم/ساعة على اليابسة ليلا وصباح الغد.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



>أبوظبي 26 16 85 25 .

> دبي 25 18 80 25 .

> الشارقة 25 16 80 25.

> عجمان 25 16 80 20.

> أم القيوين 26 15 80 20 .

> رأس الخيمة 26 15 80 20 .

> الفجيرة 26 20 80 20 .

> العين 27 16 80 20 .

> ليوا 28 14 85 35 .

> الرويس 25 15 90 30 .

> السلع 27 16 90 30.

> دلما 24 18 85 35 .

> طنب الصغرى 24 18 85 35 .

> طنب الكبرى 24 18 85 35 .

> أبوموسى 25 18 80 25.

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