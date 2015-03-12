محافظ المنوفية يوافق على تقسيم مدينة السادات إلي قسمين إداريين



> وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي تقسيم مركز ومدينة السادات إلي قسمين إداريين، يفصل مدينة السادات عن باقى المركز وإنشاء وحدتين محليتين بمركز السادات.

وتشمل الوحدة المحلية بالطرانة زمام الطرانه وتوابعها ( عزب الطرانه – قرية السلام – جاكوبس – ميخائيل – الوكيل – نصر أبو مصطفى – تجمع العرب ) حتى حدودها مع قرية الأخماس وحتى الحزام الأخضر بمدينة السادات ويكون مقرها مبنى الحزب الوطنى المنحل بالطرانة، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة، ويكون مقرها المبنى القديم للوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة وتشمل زمام الخطاطبة المحطة وتوابعها حتى الطريق الصحراوى.

ووافق المحافظ الموافقة علي نقل تبعية قرية دروه التابعة لمركز اشمون إلى مدينة القناطر الخيرية على ان يعاد التقسيم الإدارى بضم قرية النعناعية ، سهواج التابعين للوحدة المحلية بقورص إلى باقي القرى وتسمى الوحدة المحلية بالنعناعية ، كما تمت الموافقة علي قبول تبرع المهندس عبد المنعم حسانين احمد بمبلغ 100,000 جنيه فى صورة ( سيراميك حوائط وأرضيات وفواصل ألوميتال ) وتشطيب كامل لدورات المياه بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم .

وتمت الموافقة علي تغيير اسم مدرسة الخطاطبة الحديثة الابتدائية المقامة بجوار نقطة الشرطة إلى ( مدرسة الشيخ زايد للتعليم الاساسى ) لوجود مدرسة تحمل نفس الاسم بقرية الخطاطبة، كما تمت الموافقة علي قبول التبرع المقدم من المواطن شعبان محمد مرزوق لإقامة وحدة صحية على مساحة 6 قيراط بحوض المرازقه بناحية قلتي الكبرى مركز الباجور.

وتمت الموافقة علي قبول تبرع المواطن إبراهيم زكي محمود شاهين وآخرين بمساحة (615 م ) بحوض سرسبيت القوقانى بزمام ناحية طنبشا مركز بركة السبع لإقامة محطة الرفع الرئيسية بالناحية المذكورة، كما تمت الموافقة علي قبول تبرع المواطن أحمد محمد صبره الشتيحى بمساحة (500م ) بحوض الشياخة بزمام الدبايبة مركز بركة السبع لإقامة محطة رفع للصرف الصحي الفرعية عليها.