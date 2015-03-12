«الجهاد الإسلامي» ترحب بطعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر ضد «حماس»

رحبت حركة «الجهاد الإسلامي»، بقرار طعن الحكومة المصرية على الحكم الأولي الذي اعتبر «حركة (حماس) منظمة إرهابية» في مصر.

وفي بيان صادر عنها، الخميس، قالت «الجهاد الإسلامي»: «نرحب بقرار طعن الحكومة المصرية على حكم اعتبار (حماس) منظمة إرهابية داخل مصر».

وأعربت الحركة عن أملها بأن تضع هذه الخطوة «حداً لكل محاولات الإساءة للمقاومة الفلسطينية»، مشيرة إلى عزمها مواصلة دورها في تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية، وقطع الطريق على من وصفتهم بـ«المسيئين لدور مصر التاريخي».

كان وفد رفيع من حركة «الجهاد الإسلامي »يرأسه الأمين العام للحركة، رمضان شلح، اختتم، السبت الماضي، زيارة إلى القاهرة، بحث خلالها مع المسؤولين المصريين، جملة من القضايا المتعلقة بالملف الفلسطيني، أبرزها الوضع في قطاع غزة، وتخفيف التوتر الحاصل بين «حماس» والقاهرة.

وطالبت «الجهاد»، في بيانها، بـ«العمل على تعزيز عوامل الثقة، وتوجيه الخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الأمة، وتطلعاتها، وتعزيز العلاقة مع مصر».