بالصور.. محافظ الأقصر يبحث إنشاء سور حول محمية الدبابية الطبيعية في إسنا

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر محمية الدبابية الطبيعية، بمدينة إسنا جنوب المحافظة للوقوف على طبيعة مشاكل المحمية والتعديات عليها.

وناقش المحافظ مع الأهالي ومدير المحمية ازالة التعديات وانشاء سور لحماية المحمية بعد تحديد مساحتها وامكانية جذب السياح والزائرين اليها بما يساهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب، كما دعا إلي تشكيل مجموعة من الأهالي تكون مسئوليتهم حماية المحمية من التعديات وازالة المخالفات .

واستمع المحافظ خلال جولته لشرح مفصل حول تاريخ المحمية من المهندسة صباح السمان مدير المحمية والتي أكدت ان منطقة المحمية تعد من أندر المناطق العالمية نظرًا لاكتمالها الجيولوجي بين العصرين الباليوسين والايوسين وهو ما يرجع إلي ما بين‏50‏ و‏55‏ مليون سنة وفى هذه المحمية يستطيع العلماء كشف أسرار الحياة فى تلك الفترة التي تعتبر من الفترات الهامة التى شهدت موت معظم الأحياء نظراً لارتفاع درجة الحرارة لأعلى من معدلاتها على كوكب الأرض.

وأثناء جولته، استمع المحافظ لمطالب أهالي قريتي الشغب والدبابية، وكلف وكيل وزارة التموين بإغلاق أحد المخابز بقرية الشغب بعد أن لاحظ عدم مطابقة عينات الخبز للمواصفات.