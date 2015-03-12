رئيس اتحاد “المصريين في الخارج” يصل شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي

وصل الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولي لأبناء مصر فى الخارج الى شرم الشيخ اليوم، للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل”، الذى يبدأ أعماله، غدًا فى شرم الشيخ ولمدة 3 ايام حيث توجه الي المكان المخصص لتسجيل الوفود واتم عملية التسجيل في مقر جولي فييل- الجولف بشرم الشيخ والمجاور لقاعة الموتمرات.

وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد وجه دعوة رسمية للدكتور محمد الجمل لحضور المؤتمر بصفته رئيساً لشركة تقنية عالمية.

وقال الجمل فى تصريحات صحفية انه يتشرف بحضور هذا الموتمر العظيم والذي هو بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة لمصر وشعبها واشاد بمشاركة عدد كبير من الدول يصل الى 60 دولة منها السعودية والإمارات العربية والكويت وعمان و أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغيرهم وابدى الجمل فخره واعتزازه بما وجده فى مدينة شرم الشيخ من نظام و نظافة وامان ومنشآت وتجهيزات عالمية .